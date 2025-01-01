Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

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(ANKARA) - Isparta'dan kalkan eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi Mevkii'ne zorunlu iniş yaptı. Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, iniş sırasında uçağın ters döndüğü belirtilerek, "Pilot sağlık ekiplerimizce müşahade amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Pilotun sağlık durumu iyidir" ifadelerine yer verildi.

Iparta'dan havalanan eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi Mevkii'ne zorunlu iniş yaptı. Denizli Valiliği, X sosyal medya hesabından zorunlu iniş yapan eğitim uçağına ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Bugün sabah saatlerinde sivil bir eğitim uçağının Uşak'tan kalkıp Çardak Havalimanı'na giderken İlimiz Çal ilçesi İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi Mevkii'nde ovaya zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında uçak ters dönmüştür. Pilot sağlık ekiplerimizce müşahade amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Pilotun sağlık durumu iyidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."