Eğitim Ve Konut Gelişmeleri Pınarhisar'da - Son Dakika
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Eğitim Ve Konut Gelişmeleri Pınarhisar'da

Eğitim Ve Konut Gelişmeleri Pınarhisar\'da

Pınarhisar Kaymakamı ve Belediye Başkanı, eğitim ve konut projeleri için ziyaretler gerçekleştirdi.

05.12.2024 17:49
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Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Çanakcıoğlu, Kaynarca İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Çanakcıoğlu, öğretmenlerin isteklerini dinledi.

Çanakcıoğlu, ardından okuldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Talay, TOKİ inşaatını inceledi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ 2. etap inşaatında incelemede bulundu.

Konut inşaatlarını gezen Talay, yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2. etap TOKİ konutları yapımının hızla devam ettiğini belirtti.

Konutların gelecek yıl eylül ayında tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Talay, dairelerin aralık ayında hak sahiplerine teslim edilmesini beklediklerini kaydetti.

Proje kapsamında 66 3+1, 190 2+1 ve 2 kapıcı dairesi ile 12 dükkanın yapıldığını dile getiren Talay, ilçeye toplamda 460 konut kazandırılmış olacağını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okulları ziyaret etti.

Akdemir, Namık Kemal Ortaokulu ile Arife Bekir Uğurlu İlkokulunu ziyaret ederek, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Okulları gezen Akdemir, öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı.

Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

Kırklareli İl Genel Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğitim Ve Konut Gelişmeleri Pınarhisar'da - Son Dakika

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