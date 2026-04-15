Eğitimciler Siverek Saldırısını Protesto Ediyor

15.04.2026 15:32
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki silahlı saldırıya tepki amacıyla eğitim sendikaları protesto düzenledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün eski bir öğrencinin okuluna düzenlediği silahlı saldırı, eğitim sendikaları üyelerince Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te protesto edildi.

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Çetin, eğitim camiasını derinden sarsan menfur saldırıya karşı tepki koymak, eğitim çalışanlarının güvenliğine yönelik artan tehditlere dikkat çekmek ve yetkilileri acilen sorumluluk almaya davet etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Son dönemlerde gerçekleştirilen saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çetin, "Bu saldırılar sadece bireylere değil; eğitime, topluma ve doğrudan geleceğimize yapılmaktadır." dedi.

Adıyaman

Kent Meydanı'nda toplanan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Siverek ilçesindeki okula yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, yaptığı açıklamada, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Demir, "Bu yaşananlar karşısında herkes başını iki eli arasına alıp nereye bu gidiş sorusunu sormalı, sorumluluğunu düşünmelidir." diye konuştu.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Kilis

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çeşitli sendikaların üyeleri, basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Kilis Şube Başkanı Bekir Şen, eğitimcilere yönelik saldırıların eğitim camiasını tedirgin ettiğini söyledi.

Okulda şiddeti istemediklerini belirten Şen, "Siverek'te yaşadığımız bu menfur bu olay, eğitim çalışanlarına, öğretmene karşı şiddetin son örneği olmalıdır. Eğitimciler her türlü şiddet ve saldırılar karşısında savunmasız, korumasız bırakılmamalı, yaptıkları işin onur, önem ve ağırlığına uygun hayat, çalışma ve güvenlik şartları sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi
Rusya’dan Ukrayna’da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
2 bin 504 yıla hapis cezası alan ’Jet Fadıl’dan yıllar sonra ilk görüntü 2 bin 504 yıla hapis cezası alan 'Jet Fadıl'dan yıllar sonra ilk görüntü
Motosikletiyle kamyonetin altında kalan 17 yaşındaki Sude hayatını kaybetti Motosikletiyle kamyonetin altında kalan 17 yaşındaki Sude hayatını kaybetti
Yolcu otobüsünde yakalandı, midesinden uyuşturucu fışkırdı Yolcu otobüsünde yakalandı, midesinden uyuşturucu fışkırdı

15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
15:19
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
14:32
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
