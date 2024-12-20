Eğitimde Başarı: Türkiye OECD'de Dördüncü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eğitimde Başarı: Türkiye OECD'de Dördüncü

Eğitimde Başarı: Türkiye OECD\'de Dördüncü

Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitimdeki uluslararası başarılarını vurguladı, yeni yatırım hedeflerini açıkladı.

20.12.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız. OECD üyeleri içerisinde 4'üncü, 5'inci sırada yer alıyoruz ki, bundan 20 yıl önce bu bahsettiğimiz şeyler, hiç hayal bile edemeyeceğimiz şeylerdi." dedi.

Bartın'da Valilik ziyaretinin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Tekin, daha sonra AK Parti Bartın İl Başkanlığında İl Başkanı Yaşar Arslan ile bir araya geldi, basına kapalı toplantıda partililerle görüştü.

Ardından Karabük'e gelen Tekin, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tekin, Vali Mustafa Yavuz ile makamında görüştükten sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Vali Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan Tekin, yaklaşık 1,5 yıldır Bakanlıkta çalışma prensibi olarak gittiği illerde kentin bütün aktörleriyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

Tekin, Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de son 20 yılda devasa nitelikte işler yapıldığını kaydetti.

Karabük'te derslik başına düşen öğrenci sayısının ortaöğretimde yaklaşık 17, temel eğitimde ise 19 civarında olduğunu aktaran Tekin, aynı göstergelerin öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da bulunduğunu dile getirdi.

Tekin, bunların eğitim öğretimin fiziki altyapısıyla ilgili yapılanlar olduğunu ifade ederek devam eden yatırımların bulunduğu aşama ile ilerlemeleri için alınacak tedbirleri değerlendirdiklerini anlattı.

Yeni yatırım ihtiyaçlarının neler olduğu konusunda değerlendirmeler yaptıklarından bahseden Tekin, 2025 yatırım programına alacakları okullar, atölye binaları ve diğer inşaatları konuştuklarını aktardı.

Tekin, 2025 yatırım programının nasıl kullanılacağını ve neler yapılması gerektiğine dair de düşünceler paylaştıklarını belirterek "Türkiye genelinde derslik sayısı itibarıyla yaptıklarımıza ilave olarak bu son dönemde aynı zamanda eğitimin içeriğiyle ilgili hususlara da yoğun bir şekilde girdik. Bunların sonuçlarını, hem fiziki altyapıya ilişkin uluslararası göstergelerde hem de eğitimin içeriğine ve niteliğine ilişkin uluslararası göstergelerde de alıyoruz. Daha önce fiziki altyapıyla ilgili OECD ortalamalarına derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla eriştiğimizi söylemiştim." diye konuştu.

"TIMSS'te örnek nitelikte başarı elde ettik"

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarına değinen Tekin, "4. sınıflarda ve 8. sınıflardaki matematik ve fen bilimleri derslerini ölçüyor TIMSS sınavları. Orada da gerçekten birçok ülke tarafından örnek kabul edilebilecek nitelikte başarı elde ettik. Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız. OECD üyeleri içerisinde 4'üncü, 5'inci sırada yer alıyoruz ki, bundan 20 yıl önce bu bahsettiğimiz şeyler hiç hayal bile edemeyeceğimiz şeylerdi. Bu anlamda gerçekten güzel şeyler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Tekin, yereldeki en büyük paydaşlarının belediyeler olduğunu dile getirerek belediyelerin kendilerine destek olduğu yerlerde yatırım ihtiyaçlarını giderdiklerini; arsa ve imar gibi problemleri rahatlıkla aştıklarını söyledi.

Bakan Tekin, yerel yönetimlerin destek olmadığı yerlerde ise adım atmakta zorlandıklarını ifade ederek mülki idare amirlerinin de işleri takip etmek ve hızlandırmak konusunda en büyük destekçileri olduğunu kaydetti.

Güzel şeyler yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Tekin, yapılan ve yapılacak çalışmaların Karabük ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Tekin, daha sonra Karabük Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile görüştü.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimde Başarı: Türkiye OECD'de Dördüncü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 03:33:15. #1.11#
SON DAKİKA: Eğitimde Başarı: Türkiye OECD'de Dördüncü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.