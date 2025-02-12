Eğitimde Gürültü Sorunu: 85 dB Eşik Değeri Aşılmamalı

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İSTANBUL Altınbaş Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mesut Çevik, Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde anaokulu ve kreşlerde öğrencilerin serbest oyun saatlerinde gürültü ölçümlerine yönelik bilimsel bir çalışma yapıldığını söyledi. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Çevik, "Buna göre çalışma ortamlarındaki gürültü seviyesi 85 desibeli (dB) aşmaması gerekiyor. Bu eşik değerin üstüne çıkılması durumunda kalıcı duyma hasarları oluşabilir. Özellikle uzun süreli maruziyet büyük risk taşıyor" dedi.

Çocukların ses frekanslarının yetişkinlere kıyasla daha yüksek olduğunu aktaran Çevik, belirli bir sayıda çocuğun bir araya gelmesiyle oluşan gürültü seviyesinin 85 dB'yi fazlasıyla aştığını belirtti. Çevik, "Bu durum hem çocukların hem de öğretmenlerin işitme sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Çocuklar en fazla sekiz kişilik gruplara ayrılarak gürültü seviyesi kontrol altına alınmaktadır. Almanya ve Hollanda'da bu sorunun farkına varılarak önlemler alınıyor" diye konuştu.

Çevik, " Milli Eğitim Bakanlığı, kulak burun boğaz uzmanları, eğitim sendikaları ve elektrik-elektronik mühendisleri bu konuda henüz bir farkındalık oluşturmadı. Eğitim camiasından emekli olan birçok öğretmende yaşanan duyma kayıplarının nedenlerinden birinin de bu yüksek gürültü seviyeleri olabileceğini belirtti. Milyonlarca çocuğun ve eğitim emekçisinin sağlığını tehdit eden bu sorunun gündeme getirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.