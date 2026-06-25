Eğitimde Katılımcı Yaklaşım Sürüyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim politikalarını istişare, katılımcılık ve ortak akıl anlayışıyla geliştirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonu dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğrencilere, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere emek ve fedakarlıkları için teşekkür etti.

Bu yıl eğitimde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasında ikinci yılı geride bırakırken sahadan gelen geri bildirimleri dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Eğitimin canlı ve dinamik bir süreç olduğuna işaret eden Tekin, gelişen şartlara, ihtiyaçlara ve tecrübelere göre sürekli değerlendirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini, bu anlayışla öğretmenler, okul yöneticileri, akademisyenler ve velilerden gelen görüşleri titizlikle değerlendirdiklerini ve modeli her geçen gün daha da güçlendirmek için güncelleme çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Geride bıraktıkları yıl boyunca hem merkez teşkilatında hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda, öğretmenler odalarında, sınıflarda ve eğitim toplantılarında eğitim paydaşlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Tekin, sürpriz okul ziyaretleriyle, öğretmen odası toplantılarıyla ülkenin birbirinden farklı köşelerinde yüzlerce öğrenci ve öğretmenle görüştüklerini kaydetti.

Eğitimin nabzını sahada tutmaya, uygulamaları yerinde görmeye ve kararlarını yerinde gözlem ve değerlendirmeler ışığında şekillendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra da eğitim politikalarımızı istişare, katılımcılık ve ortak akıl anlayışıyla geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu yaz da çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz. Okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocuklarımız için açılacak yaz eğitimi sınıflarının yanı sıra çocuk kulüpleri, halk eğitim merkezlerimizde yürütülecek kurslar ve okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik faaliyetler devam edecek. Bununla birlikte öğrencilerimiz, meslek liselerimiz bünyesinde açılan zanaat atölyelerinde ahşaptan bilişime, tasarımdan elektrik-elektroniğe kadar farklı alanlarda uygulamalı eğitimlere katılabilecek, yeni beceriler edinme, üretmenin mutluluğunu yaşama ve ilgi alanlarını keşfetme imkanı bulacaklar.

Öte yandan, bu eğitim öğretim yılı içinde hepimizi derinden üzen bazı hadiseler yaşadık. Acımız büyük. Kaybettiğimiz evlatlarımıza ve öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, onların muhterem ailelerine sabırlar diliyorum. Eğitim kurumlarımızın güvenli, huzurlu ve sağlıklı öğrenme ortamları olarak varlığını sürdürmesi temel önceliğimizdir. Bu anlayışla, ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde gerekli tedbirleri aldık, mevcut uygulamalarımızı gözden geçirdik ve öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın güvenliğini daha da güçlendirecek yeni adımlar attık. Eğitim ortamlarımızı korumak ve geliştirmek konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz."

"Dijital dünyanın sunduğu imkanlardan yararlanın ancak onun tuzaklarına düşmeyin"

Bakan Tekin, öğrencilerin önünde dinlenmek, yenilenmek ve kendilerini geliştirmek için önemli bir zaman dilimi bulunduğunu, tatilin insanın kendini yeniden keşfetmesi için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Öğrencilere bu yaz bol bol dinlenme ve aileleriyle vakit geçirme tavsiyesinde bulunan Tekin, "Evlerinizde sorumluluk üstlenin. Odanızı toplamak, sofraya yardım etmek, alışverişe katkı sunmak, kendi işinizi kendiniz yapmak, küçük gibi görünen ama hayat boyu size eşlik edecek önemli kazanımlardır. Unutmayın, büyümek bir yönüyle kendi sorumluluğunu ve yeri geldiğinde yakınlarına destek olabilmeyi öğrenmektir. Yapabileceğiniz işleri anne ve babalarınıza bırakmamanız hem kendi gelişiminiz hem de aile hayatına katkınız açısından son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Tekin, ayrıca öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Dijital dünyanın sunduğu imkanlardan yararlanın ancak onun tuzaklarına düşmeyin. Saatler boyunca ekran karşısında vakit geçirmek, dikkatinizi, düşünme becerilerinizi ve üretkenliğinizi olumsuz etkileyebilir. Teknolojiyi tüketen değil, üreten tarafta yer almaya çalışın. Bu yaz kendinize bir hedef belirleyin. Bir dijital beceri edinmeye gayret edin. Bir müzik aleti çalmayı öğrenebilir, satrançta ilerleyebilir, resim yapabilir, ahşapla çalışabilir, temel kodlama öğrenebilir, video düzenleme veya dijital tasarım alanlarında yeni beceriler kazanabilirsiniz. Merak duygunuzu koruyun. Gittiğiniz yerlerde çevrenizi dikkatle gözlemleyin. Çekinmeyin, insanlarla sohbet edin. Farklı yaşlardan insanlarla konuşun çünkü insanı ve hayatı tanımak insan hikayelerinden de geçer.

Büyüklerin hayat tecrübelerini dinleyin. İyi filmler izleyin. İzlediklerinizi ailenizle ve arkadaşlarınızla konuşun. Bir karakter neden böyle davrandı, bir olay neden böyle gelişti, siz olsaydınız ne yapardınız diye düşünün. Düşünmek, değerlendirmek ve yorumlamak, ufkunuzu genişletir. Temel eğitimden ortaöğretime, mesleki eğitimden hayat boyu öğrenmeye farklı alanlarda yaz dönemi boyunca gelişiminizi destekleyecek kurslarımız, destekleme programlarımız ve zanaat atölyelerimiz devam edecek. Sizlerin ilgi ve yeteneklerinizi keşfetmenize imkan sağlayan bu çalışmalardan azami ölçüde yararlanmanızı çok isteriz. Türkiye Yüzyılı'nı sizler inşa edeceksiniz. Bunun için soru sormaktan, düşünmekten, üretmekten ve öğrenmekten vazgeçmeyin. Karşılaştığınız meseleleri eleştirmekle yetinmeyin, onları daha iyi hale getirecek çözümler üzerine de kafa yorun, gücünüzün yettiğince bunları eyleme geçirin. Önümüzdeki haftaları bir fırsat olarak görün."

"Sizlerin tecrübelerinden ve sahaya dair değerlendirmelerinizden istifade ettik"

Bakan Tekin, öğretmenlerin öğrencilerin potansiyelini fark etmeye, onları cesaretlendirmeye ve kendi imkanlarını keşfetmelerine yardımcı olduklarını belirtti.

Onların zamanlarını, enerjilerini ve gönül emeklerini öğrencilerinden esirgemediklerini aktaran Tekin, "Kimi zaman bir öğrencinizin sevincine ortak oldunuz, kimi zaman onun sıkıntısını omuzladınız. Bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz okul ziyaretlerinde, öğretmenler odalarında yaptığımız sohbetlerde ve eğitim toplantılarında sizlerin görüşlerinden, tecrübelerinden ve sahaya dair değerlendirmelerinizden istifade ettik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin gelişim sürecinde en önemli rehberimiz yine sizlerin birikimi ve sahadan gelen geri bildirimleriniz oldu, sürece destek olan öğretmenlerimize müteşekkiriz." açıklamasında bulundu.

Bu eğitim öğretim yılının başarıyla tamamlanmasında emeği bulunan öğretmenlere, okul yöneticilerine, eğitim çalışanlarına ve velilere teşekkür eden Tekin, öğrencilere sağlıklı, huzurlu, verimli ve güzel bir yaz tatili diledi.