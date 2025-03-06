Eğitimde Yapay Zeka Dönemi - Son Dakika
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Eğitimde Yapay Zeka Dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde yapay zeka uygulamaları için yeni daire başkanlığı kurdu.

06.03.2025 10:53
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim alanındaki dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü bünyesinde "Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı" kuruldu. Bakanlık bünyesindeki yeni birim, yapay zeka uygulamalarının eğitimdeki kullanım alanlarını belirleyerek stratejiler geliştirecek ve yapay zeka okuryazarlığını artıracak eğitim programları ile materyaller hazırlayacak.

YEĞİTEK bünyesinde yeni kurulan Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı, eğitim alanındaki dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı, eğitim ve öğretimde yapay zeka uygulamalarının kullanım alanlarını belirleyecek, büyük veri ve yapay zeka odaklı stratejiler geliştirecek ve yapay zeka okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitim programları ile materyaller hazırlayacak.

Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı, yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini yönetecek. Aynı zamanda eğitimde yapay zeka kullanımına yönelik etik standartların belirlenmesi için çalışmalar yürütecek. Bunun yanı sıra, bilgi teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası projelere de öncülük edecek olan Başkanlık, yapay zekanın eğitimde güvenli ve etkin kullanımını da teşvik edecek. Başkanlık ayrıca öğretmenlik mesleğine katkı sunacak uygulamalar geliştirilecek, farklı veri türlerinin ortak formata dönüştürülmesi ve veri sözlüğü oluşturulması sağlanacak. Bunun yanı sıra bilgi yönetim sistemlerinde kullanılacak makine öğrenmesi uygulamaları da hayata geçirilecek.

Başkanlık, öğretmen, öğrenci ve velilerin yapay zeka destekli sistemleri güvenli bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılacak. Ayrıca, eğitimde yapay zeka kullanımını güvenli hale getirmek için çalışmalar yürütülürken veri güvenliği ve gizliliği konusunda düzenlemeler yapılacak. Verilerin doğruluğu ve bütünlüğü sağlanarak eğitim süreçlerine entegre edilen veri analiz modülleri iyileştirilecek ve Bakanlık birimlerinin ihtiyaçları karşılanacak.

Eğitimde yapay zeka ekosistemini güçlendirmek amacıyla ulusal ve OECD UNESCO gibi kuruluşlarla uluslararası iş birlikleri kurulacak. Bu iş birlikleri, eğitimde yenilikçi projelerin geliştirilmesini ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayacak.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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