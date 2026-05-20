Eğitimde Yapay Zeka ve Değerler

20.05.2026 18:02
Bakan Yardımcısı Macit, yapay zekanın eğitimdeki rolünü ve değer odaklı dönüşümü vurguladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'nda "İnsan Odaklı Bir Yapay Zeka Geleceği İçin Eğitim" başlıklı oturuma katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Macit, oturumda yaptığı konuşmada, yapay zeka araçlarının günün teknolojisinde kritik bir öneminin bulunduğunu, bu durumun eğitimi dönüştürmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Asıl önemli olanın, bu dönüşümün hangi değerler doğrultusunda gerçekleşeceği olduğunu ifade eden Macit, bu teknolojilerin, ülkelerin gelişimine katkı sağlaması gerekirken aynı zamanda ülkeler arasında ya da ülkelerin kendi içinde yeni eşitsizlikler oluşturmamasının da sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bu ilerlemenin, eşitlik ve erişilebilirlik ilkeleriyle yönlendirilmesinin güvence altına alınması gerektiğini kaydeden Macit, "Yapay zeka araçları, kültürel hassasiyetlere, yerel değerlere ve farklı toplumların yapısına saygı göstermelidir. Bu iki ilke, oluşturabileceğimiz uluslararası standartların bir parçası olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eğitim alanındaki dönüşüm sürecine ilişkin de bilgi veren Macit, şu değerlendirmede bulundu.

"Türkiye yaklaşık 18 milyon öğrencisi, 1,2 milyon öğretmeni ve 75 binden fazla okul ve kuruma sahip merkezi bir ülkedir. Bu tablo yalnızca Türkiye'de eğitimin ölçeğini değil, aynı zamanda dönüşümün hızını da göstermektedir. Mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80'i son 25 yılda atanmıştır. Ayrıca sınıfların yarısından fazlası ve okul altyapısının yaklaşık yüzde 70'i yine son 25 yılda inşa edilmiştir. Bu da yapay zeka dönüşümünün çerçevesini ortaya koymaktadır."

"İyi insan yetiştirmeye odaklı eğitim"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ekseninde geliştirilen, yapay zeka destekli, eğitimde teknoloji odaklı uygulamaları anlatan Macit, yapay zeka teknolojilerinin özellikle beyaz yaka mesleklerin yapısını dönüştürdüğünü, eğitim sistemlerinin bu dönüşüme uygun yeni beceri alanlarına hazırlanması gerektiğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül bir model olduğunu ve eğitim sisteminin merkezine insanı koyduğunu aktaran Macit, Türkiye'nin eğitim sisteminin akademik başarının ötesine geçerek, iyi insan yetiştirmeye odaklandığını vurguladı.

Oturumda, Google Öğrenme ve Sürdürülebilirlik Baş Teknoloji Yetkilisi Ben Gomes, UNICEF Küresel Programlar Direktörü George Laryea-Adjei ve Amerika Birleşik Devletleri İlköğretim ve Ortaöğretim Ofisi Bakan Yardımcısı Kirsten Baesler yer aldı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:35:45. #7.12#
