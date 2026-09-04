EGM vatandaşlara sahte noter uyarısı yaptı, Para isteyenlere itibar etmeyin - Son Dakika
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EGM vatandaşlara sahte noter uyarısı yaptı, Para isteyenlere itibar etmeyin

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Emniyet Genel Müdürlüğü, kendilerini noter ya da noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım-satımında kapora ve dosya masrafı adı altında para talep eden dolandırıcılara karşı sosyal medyadan uyarı yaptı. Güvenli Ödeme Sistemi'nin yalnızca noterliklerde yapıldığı vurgulanarak şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması istendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım-satım işlemi öncesinde "kapora, dosya masrafı veya sözde güvenli ödeme bedeli" adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından araç alım-satım işlemlerinde "sahte noter" dolandırıcılığına karşı uyarıcı bir video paylaştı.

Videoda, kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtarak araç alım-satım işlemi öncesinde "kapora, dosya masrafı veya sözde güvenli ödeme bedeli" adı altında para isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Noterliklerin telefon veya mesaj yoluyla kişisel hesaplara para gönderilmesini asla talep etmeyeceğinin belirtildiği videoda, "Araç alım-satım işlemlerinde 'Güvenli Ödeme Sistemi' sadece noterliklerde gerçekleştirilmektedir. Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirin." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Noter, Son Dakika

Son Dakika Güncel EGM vatandaşlara sahte noter uyarısı yaptı, Para isteyenlere itibar etmeyin - Son Dakika

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