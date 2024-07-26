EGO, Otobüslerin Bakım ve Onarımını Kendi Atölyelerinde Yapıyor - Son Dakika
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EGO, Otobüslerin Bakım ve Onarımını Kendi Atölyelerinde Yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerin bakım ve onarımını kendi atölyelerinde gerçekleştirerek tasarruf sağlıyor ve hızlı sefere hazır hale getiriyor.

26.07.2024 12:54
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan otobüslerin bakım ve onarımı 2. Bölge Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü içinde bulunan kendi atölyelerinde yapıyor. Bu sayede otobüslerin bakım ve onarım maliyetleri düşerken EGO, önemli miktarda tasarruf sağlayarak, otobüsleri daha hızlı sefere hazır hale getiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan otobüslerin her türlü bakım ve onarımlarını kendi özkaynaklarını kullanarak karşılıyor. Macunköy 2. Bölge Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü içinde yer alan atölyelerde kaporta tamirinden boyaya, cam değişiminden koltuk döşemesi yenilemesine kadar her türlü onarım faaliyeti alanında uzman teknik ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

"Elimizdeki kısıtlı kaynakları doğru yönetmeye çalışıyoruz"

EGO Genel Müdürlüğü hayata geçirdiği çalışmalarla bakım ve onarım sürelerini kısaltarak otobüslerin daha kısa sürede tekrar hizmete girmesine olanak tanıyor. Böylelikle şehir içi ulaşımda aksamaların önüne geçilerek, vatandaşlara daha kesintisiz ve güvenilir bir ulaşım hizmeti sunulmasını sağlanıyor.

Genel olarak model yılı 2010 ve öncesi olan araçların yenileme, bakım ve onarımının yapıldığını belirten EGO Genel Müdürü Taylan Engin, şunları kaydetti:

"Son 3 aydır başlattığımız bir çalışmayla kullanılamaz durumda olan, yanmış, şasesi çürümüş, kaporta bakımı gerektiren araçlarımızı burada sil baştan tekrar ayağa kaldırıyoruz. Çok detaylı bir işçilikle, çok özverili bir çalışmayla eski otobüslerimizi tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz. Bunları yaparken aynı zamanda bir kalite kontrol sürecimiz de var, işlemler mühendislerimizin kontrolünden geçiyor. Araçları onay aldıktan ve testleri yapıldıktan sonra da filomuza tekrar katıyoruz. Eski araçlarımız yedek parça sıkıntısı yaşayan, piyasada işçiliğinin yapılması zor olan araçlar. Elimizdeki kısıtlı kaynakları doğru yönetmeye çalışıyoruz. O yüzden de tek tek bütün yatan araçlarımız inceleniyor. Bunların içinde ayağa kaldırabileceğimiz tüm araçlarımızı bir plan dahilinde içeri alıp bu yenileme sürecine kattık. Böylece hem önemli bir tasarruf sağlamış oluyoruz hem de aynı zamanda elimizdeki malzemeyi de daha etkin kullanmış oluyoruz."

Kaynak: ANKA

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