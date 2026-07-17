Ego'dan Toplu Taşımada Klima ve Hizmet Denetimi - Son Dakika
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Ego'dan Toplu Taşımada Klima ve Hizmet Denetimi

17.07.2026 15:01  Güncelleme: 16:19
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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte otobüslerde klima denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde klimaların çalışması, araç temizliği ve engelli erişim sistemleri kontrol ediliyor.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artırmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini sıklaştırdı. EGO otobüsleri ile özel halk otobüslerinde gerçekleştirilen kontrollerde klimaların çalıştırılıp çalıştırılmadığı başta olmak üzere, araçların temizlik durumu, engelli erişim sistemleri ve sürücülerin hizmet standartlarına uyumu denetleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlara güvenli, konforlu ve erişilebilir toplu ulaşım hizmeti sunmak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Otobüs İşletme Daire Başkanlığı denetim ekipleri tarafından EGO otobüsleri ile özel halk otobüslerinde gerçekleştirilen kontrollerde özellikle yaz aylarında klima sistemlerinin aktif kullanımı denetlenirken, araçların teknik durumu ve hizmet standartları da düzenli olarak inceleniyor.

KLİMA DENETİMLERİ ÖNCELİKLİ

Denetim ekipleri, araçların klima ve havalandırma sistemlerinin hava koşullarına uygun şekilde çalıştırılıp çalıştırılmadığını sahada ve araç takip sistemleri üzerinden kontrol ediyor. Arızalı klimalarla sefere çıkılmasına veya klimaların çalıştırılmamasına izin verilmezken, tespit edilen eksiklikler için sürücü ve işletmeciler hakkında idari işlem uygulanıyor. Klima kontrollerinin yanı sıra sürücülerin kılık kıyafet ve görev disiplini, duraklara nizami yanaşmaları, araç içi temizlik ve hijyen, engelli erişim sistemleri, bilgilendirme sistemleri ile psikoteknik belgeleri de denetimler kapsamında inceleniyor.

"VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ÖNCELİYORUZ"

EGO Genel Müdürlüğü Filo Yönetimi ve İşletme Şube Müdürü Ahmet Özcan, toplu taşıma araçlarını mevsim şartlarına göre denetlendiklerine belirterek, yaz aylarında özellikle klima denetimlerine öncellik verdiklerini söyledi. Özcan, şöyle konuştu:

"EGO Genel Müdürlüğü olarak temel hedefimiz Ankara halkına güvenli konforlu, erişilebilir ve saygılı bir toplu ulaşım hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda denetimler hem sahada hem de merkezden araç takip ve görüntüleme sistemleri üzerinden aralıksız devam etmektedir. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında araçlarda bulunan klima sistemlerinin hava şartlarına uygun olarak faal durumda bulundurulması ve yolculuk süresince çalıştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda araç klimalarının çalıştırılmaması, arızalı halde sefere çıkarılması veya yolcuların konforunu olumsuz etkileyecek uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmemektedir. Denetimler sonucunda tespit edilen eksiklik ve kural ihlallerine yönelik olarak sürücüler ve işletmecilere uyarı, tutanak ve idari yaptırım işlemleri uygulanmakta olup vatandaş memnuniyetini önceleyen anlayış çerçevesinde gerekli süreçler ivedilikle yürütülmektedir."

Klima veya havalandırma sistemlerinin çalışmadığı araçlarla karşılaşan vatandaşlar, araç bilgilerini Başkent 153, EGO Cep'te uygulaması, 0312 153 00 00 WhatsApp hattı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden iletebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ego'dan Toplu Taşımada Klima ve Hizmet Denetimi - Son Dakika

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