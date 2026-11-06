EHang, Barselona'daki Akıllı Kent Fuarı'nda iki kişilik hava aracını tanıttı - Son Dakika
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EHang, Barselona'daki Akıllı Kent Fuarı'nda iki kişilik hava aracını tanıttı

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EHang, Barselona\'daki Akıllı Kent Fuarı\'nda iki kişilik hava aracını tanıttı
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Barselona'da 3-5 Kasım'da düzenlenen Akıllı Kent Fuarı'nda Çinli şirketler elektrikli hava aracı ve insansı robotlarını sergiledi. EHang iki kişilik dikey kalkış yapabilen hava aracını tanıtırken Aimoga insansı robotlarını, Atosa otomatik mutfak sistemini sundu.

BARSELONA, 6 Kasım (Xinhua) -- Çinli şirketler, bu hafta İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akıllı Kent Fuarı Dünya Kongresi'nde elektrikli hava araçları, insansı robotlar ve otomatik mutfaklar gibi kentsel ulaşım ve hizmetlere yönelik teknolojilerini sergiledi.

"Kentsel Çözümler, Gerçek Etki" temasıyla 3-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, kentlerin karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm yollarını ele almak üzere şirketleri, kamu yetkililerini ve uzmanları bir araya getirdi.

Çinli EHang şirketi fuarda iki kişi taşıyabilen ve dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli hava aracını tanıttı.

EHang'ın Avrupa ve Latin Amerika'dan Sorumlu Ticari İşler Direktörü Nacho Rexach, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, aracın kalkış ve iniş için çok az altyapıya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Rexach, kara ulaşımını tamamlayabilecek "üçüncü bir hava ulaşımı katmanı" oluşturularak trafik sıkışıklığının azaltılabileceğini de ifade etti.

Çinli robotik şirketi Aimoga, kentsel ulaşımın yanı sıra karşılama, trafik yönetimi ve hastane hizmetleri için geliştirilen insansı robotlarını da sergiledi. Yemek ekipmanları üreticisi Atosa ise ziyaretçiler için patates kızartması hazırlayan otomatik mutfak sistemini tanıttı.

Öte yandan, China Mobile International Limited Şirketi, dijital bağlantı çözümlerini öne çıkardı. Şirketin İberya Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Yin Zefeng, 5G, 4G ve Wi-Fi ağlarının kentlerdeki dijital ekosistemlerde cihaz ve sistemlerin birbirine bağlanmasını sağladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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