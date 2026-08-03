Henüz 14 yaşındaydı: Ehliyetsiz kullandığı motosiklet sonu oldu

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarptığı kazada ehliyetsiz sürücü Mehmet Akif Topal (14) hayatını kaybetti, arkasındaki Abdulhamit Hatip (15) yaralandı.

MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Eşmekaya Kavşağı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mehmet Akif Topal yönetimindeki plakasız motosiklet ile Yaşar T. (47) yönetimindeki 50 AEA 583 plakalı otomobil çarpıştı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Mehmet Akif Topal ile arkasında yolcu olarak bulanan Abdulhamit Hatip yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Akif Topal, ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulhamit Hatip de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Akif Topal, yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.