Henüz 14 yaşındaydı: Ehliyetsiz kullandığı motosiklet sonu oldu - Son Dakika
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Henüz 14 yaşındaydı: Ehliyetsiz kullandığı motosiklet sonu oldu

Henüz 14 yaşındaydı: Ehliyetsiz kullandığı motosiklet sonu oldu
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Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarptığı kazada 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Mehmet Akif Topal hayatını kaybetti, arkasındaki Abdulhamit Hatip (15) ise yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarptığı kazada ehliyetsiz sürücü Mehmet Akif Topal (14) hayatını kaybetti, arkasındaki Abdulhamit Hatip (15) yaralandı.

Henüz 14 yaşındaydı: Ehliyetsiz kullandığı motosiklet sonu oldu

MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Eşmekaya Kavşağı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mehmet Akif Topal yönetimindeki plakasız motosiklet ile Yaşar T. (47) yönetimindeki 50 AEA 583 plakalı otomobil çarpıştı. 

Henüz 14 yaşındaydı: Ehliyetsiz kullandığı motosiklet sonu oldu

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Mehmet Akif Topal ile arkasında yolcu olarak bulanan Abdulhamit Hatip yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Akif Topal, ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulhamit Hatip de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Akif Topal, yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Henüz 14 yaşındaydı: Ehliyetsiz kullandığı motosiklet sonu oldu
Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Henüz 14 yaşındaydı: Ehliyetsiz kullandığı motosiklet sonu oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erkut Köse Erkut Köse:
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