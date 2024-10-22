Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, 14 yaşında hayatını kaybetti

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İZMİR'de, yolun karşısına geçen Mehmet Efe A.'ya çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Batuhan Taşkıran (14), yaşamını yitirdi. Kazada yaya ile sürücünün arkasında oturan Ç.G. yaralandı.

Kaza, Çiğli ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücüs Batuhan Taşkıran'ın kullandığı 35 ASH 987 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Efe A.'ya çarptı. Motosikletten savrulan Taşkıran, arkasında oturan Ç.G. ve Mehmet Efe A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, motosikletin sürücüsü Batuhan Taşkıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer 2 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.