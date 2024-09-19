Ehliyetsiz Sürücü, Trafik Polisisine Çarptı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uygulama yapan trafik polisini motosikletle çarparak yaralayan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta 17 Eylül'de ters yönde giden ehliyetsiz motosiklet sürücüsü R.Y'nin (19), kendisini durdurmak isteyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Yücel Kökçü'ye çarptığı belirtildi.

Polis memurunun sol kolunda çatlak ve burun kısmında kırık oluştuğu aktarılan açıklamada, "Polis memuru yapılan tedavinin ardından hastaneden taburcu edilmiştir. Motosiklet sürücüsü R.Y. isimli şahıs 18 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.