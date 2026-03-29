Ehliyetsiz Sürücüye Tazminat Davası - Son Dakika
Ehliyetsiz Sürücüye Tazminat Davası

29.03.2026 19:56
Zeynep Naz Sarıkaya'nın ailesi, ehliyetsiz sürücüden tazminat talep ederken karşı taraf masraf istiyor.

Bursa'da 2024'te ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'nın ailesince açılan tazminat davasında karşı tarafın avukatı tarafından mahkemeye gönderilen dilekçede kaza yapan aracın masrafı talep edildi.

Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 9 Ekim 2024'te ışıklı yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya'nın ailesi, kızlarının ölümüne ilişkin hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan E.Ş'ye Bursa 52. Asliye Ceza Mahkemesince "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verilmesinin ardından Sarıkaya ailesi Bursa 9. Asliye Hukuk Mahkemesine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Zeynep Naz Sarıkaya'nın ailesi, kızlarının ölümüne neden olan karşı taraftan 1 milyon 250 bin lira manevi ve 104 bin lira maddi tazminat talebinde bulundu.

Açılan davaya ilişkin E.Ş'nin avukatı tarafından Bursa 9. Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe gönderildi.

Dilekçede, ceza davasında sürücü hakkında 2 yıl 8 ay hapis cezası verildiği ve dosyanın istinaf aşamasında olduğu bildirildi.

Söz konusu dilekçede Adli Tıp Kurumu raporunda müteveffa Zeynep Naz Sarıkaya'nın asli derecede, müvekkil E.Ş'nin ise tali derecede kusurlu olduğunun belirtildiğine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Kazanın meydana gelmesindeki ana etken, merhumenin yayalar için kırmızı ışık yanarken yola girmesi, yolun sol şeridinde duran bir aracın önünden, yani sürücünün görüş alanının dışından (kör noktadan) geçişe başlaması, yaklaşan aracı fark ettiğinde durmak veya geri çekilmek yerine koşarak geçişini tamamlamaya çalışmasıdır. Müvekkil, kazanın etkisiyle şoka girmiş, korkmuş ve kazanın gerçekleştiği yerin hemen ilerisine aracını park ederek ailesine haber vermiş, sonrasında hemen karakola giderek teslim olmuştur. Herhangi bir kaçma söz konusu değildir. Kazaya müteveffa Zeynep Naz Sarıkaya sebebiyet verdiğinden, müvekkilin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Uzman bilirkişilerce kusur oranının belirlenmesini sayın mahkemenizden talep ediyoruz. Kaza sonrası 16 SYK 19 plakalı araçtaki hasar ve değer kaybı olan 300.000,03 liralık kısmın müvekkil şirket adına davacı/karşı davalılardan karşılanmasını talep ediyoruz."

Dilekçede, araçtaki hasar ve değer kaybının kazanın gerçekleştiği 9 Ekim 2024'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsil edilmesi, masraf ve vekalet ücretinin de davacı tarafa yükletilmesi talep edildi.

"Bir canın yitip gittiği olayda bu talep pişmanlığın olmadığını kanıtlıyor"

Zeynep Naz Sarıkaya'nın annesi Ümmügülsüm Sarıkaya, AA muhabirine, ceza davasının sona ermesinin ardından davayı istinaf mahkemesine taşıdıklarını söyledi.

Kızlarının ölümüne neden olan E.Ş'nin 2 yıl 8 ay ceza aldığını ancak sadece 54 gün hapis yattığını belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Sonrasında biz maddi manevi tazminat davası açtık. Onlar da bizden 300 bin liralık 'araç hasar ve değer kaybı' bedeli talep ettiler. Bir canın yitip gittiği olayda bu talep pişmanlığın olmadığını kanıtlıyor. Dilekçede kalem kalem yazılmış. Faturası da var elimizde. Kızımın ciğerlerini patlatan, kemiklerini kıran her parçanın bedelini istiyorlar bizden. Şahıs 30 kilometre hızla geliyor olsa, ehliyeti olsa, bırakıp kaçmasa, gördüğü anda bir fren yapsaydı benim kızım ölmezdi."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz Sürücüye Tazminat Davası - Son Dakika

5 yaşındaki Polen yıllarca böyle yaşamış Burnundan ameliyatla çıkardılar 5 yaşındaki Polen yıllarca böyle yaşamış! Burnundan ameliyatla çıkardılar
Can pazarı Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar Can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
İBB’nin talebi değerlendirildi Mahkemeden Galata Kulesi kararı İBB'nin talebi değerlendirildi! Mahkemeden Galata Kulesi kararı
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti

19:31
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
19:16
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
19:12
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
18:35
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var
İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
SON DAKİKA: Ehliyetsiz Sürücüye Tazminat Davası - Son Dakika
