Ehliyetsiz ve Alkollü Motosiklet Sürücüsü Kazada Ağır Yaralandı

Güncel

EDİRNE'de taksiyle çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve alkollü sürücüsü T.U. (24), ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden Yenimescit Mahallesi Meydanı yönüne giden ehliyetsiz ve kasksız sürücü T.U.'nun kullandığı 39 AAG 956 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen S.K. (26) yönetimindeki 22 T 4023 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten düşen T.U. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. T.U.'nun, 1,37 promil alkollü olduğu belirlendi.

Taksi sürücüsü S.K. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polisin, kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.