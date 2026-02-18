EHP: Katil NATO, Türkiye'den Defol!

(ANKARA)- Emekçi Hareket Partisi (EHP), temmuz ayında Türkiye'de yapılacak NATO'nun Zirvesi'ne ilişkin "Bu toprakların emperyalist savaş planlarına ev sahipliği yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Şimdiden kararlılıkla haykırıyoruz: Katil NATO, Türkiye'den defol! Bu kanlı aygıtı coğrafyamızdan söküp atana; halkların kardeşçe, eşit ve özgürce yaşayacağı bir dünyayı kurana dek mücadelemiz sürecek" açıklamasını yaptı.

EHP'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye'nin NATO'ya katılmasının üzerinden tam 74 yıl geçti. Geride kalan on yıllar bize tek bir çıplak gerçeği gösterdi: NATO, iddia edildiği gibi bir savunma örgütü ya da demokrasi bekçisi değil; aksine darbelerin, insanlık suçlarının ve işgallerin doğrudan failidir. Bu küresel savaş makinesi, kurulduğu günden bu yana ABD emperyalizminin çıkarları uğruna halkları zapturapt altında tutmaya devam ediyor."

Düne kadar kontrgerilla örgütlenmeleriyle sokaklarımızı kana bulayan, dünyanın dört bir yanında halkların iradesini darbelerle teslim almaya kalkışan bu organize suç aygıtı, bugün dünyayı yeni bir militarizm dalgasıyla kuşatıyor. Hollanda'daki son NATO zirvesinde alınan rekor silahlanma kararları, bu kirli niyetin en somut kanıtıdır. NATO, çatışmaları söndürmek için değil bizzat körüklemek ve kalıcılaştırmak için varlığını sürdürüyor.

NATO üyesi ülkelerde, 2035 yılına kadar savaş sanayisine ayrılan payın Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması hedefi, halkın ekmeğine göz dikmekten başka bir anlam taşımıyor. Emekçilerin milli gelirden aldığı pay 12 Eylül karanlığının bile gerisine düşmüşken, yaratılan zenginliği önümüzdeki on yıl boyunca silahlara ve mühimmata ipotek etmek kabul edilemez. Halkın sofrasından çalınan bu devasa bütçe, yalnızca savaş taciri patronları ve silah baronlarını zenginleştiriyor.

İşte bu savaş aygıtının bir sonraki durağı Türkiye olarak belirlendi. 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacağı ilan edildi. Bu toprakların emperyalist savaş planlarına ev sahipliği yapmasına asla izin vermeyeceğiz! Şimdiden kararlılıkla haykırıyoruz: Katil NATO, Türkiye'den defol!

Türkiye derhal NATO'dan çıkmalı, ülkedeki tüm yabancı üsler kapatılmalıdır. Bu kanlı aygıtı coğrafyamızdan söküp atana; halkların kardeşçe, eşit ve özgürce yaşayacağı bir dünyayı kurana dek mücadelemiz sürecek."