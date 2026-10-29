Eisenkot, Netanyahu'nun seçim sonuçlarını geçersiz kılmaya çalıştığını savundu - Son Dakika
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Eisenkot, Netanyahu'nun seçim sonuçlarını geçersiz kılmaya çalıştığını savundu

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İsrail muhalefet lideri Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçim sonuçlarını geçersiz kılmak için organize kampanya yürüttüğünü belirtti. Şin-Bet ve seçim komitesi yetkilileriyle görüşen Eisenkot, sonuçlarda bir santimetre bile sapmaya izin vermeyeceğini iddia etti.

İsrail'de muhalefet lideri Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, seçim sonuçlarının geçerliliğini ortadan kaldırmak için organize bir kampanya yürüttüğünü belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Yashar Partisi lideri Eisenkot bu açıklamayı, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ile Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg ile görüşmesinin ardından yaptı.

Görüşmede, seçimlere dış müdahale şüpheleriyle ilgili son gelişmeler ve yürütülen soruşturma hakkında bilgilendirilen Eisenkot, "Netanyahu'nun, iktidarı kendi çıkarları lehine ama İsrail çıkarları aleyhine kullandığı günler geride kaldı." ifadesini kullandı.

Eisenkot, "bir santimetre bile olsa seçim sonuçlarında sapmaya izin vermeyeceğini" iddia etti.

Seçimlere dış müdahaleyle ilgili yürütülen soruşturmaya dair Eisenkot, ne olduğunu anlamak için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Başta Netanyahu'nun partisi Likud olmak üzere diğer aşırı sağcı partiler, İsrail vatandaşı Arapların seçimlerde elde ettiği başarı üzerine Katar'ın Arap seçmenlerin katılım oranını artırmaya yönelik çabaları finanse ettiğini ileri sürmüştü.

Katar ise İsrail'de yapılan seçimlere müdahale ettiği veya seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla herhangi bir faaliyete finansman sağladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Kaynak: AA
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