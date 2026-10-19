Eisenkot, Netanyahu'yu yalancı olarak niteledi, Arap partisiz hükümet istedi

İsrail'de muhalefetteki Yashar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "yalancı" olarak nitelendirerek, 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerin ardından kurmayı umduğu hükümette hiçbir Filistinli (Arap) partinin yer almayacağını yineledi.

İsrail Ordu Radyosu'na açıklamalarda bulunan Eisenkot, ortaklık için dört ilke belirlediğini belirterek, "Bunlardan biri, Hamas hareketinin ortadan kaldırılması gereken bir terör örgütü olmasıdır. İsrail'de bunu kabul eden herhangi bir Arap partisinin varlığından haberdar değilim." dedi.

Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak gösterilen eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot, "Gelecekteki hükümette hiçbir Arap parti yer almayacak." ifadesini kullandı.

Rakibi Netanyahu'nun kendisi hakkında "Arap milletvekilleriyle birlikte hükümet kuracağı ve Filistin devletinin kurulmasını destekleyeceği" yönündeki iddialarını "yalan" olarak nitelendiren Eisenkot, Netanyahu'nun bu iddialarla kendisini hedef aldığını ifade etti.

Eisenkot, İran'a saldırı düzenlenmesine karşı çıktığı yönündeki söylemlerin de yalan olduğunu belirterek, "Netanyahu'nun, İngilizce olarak da bu konuda yalan söylediğini düşünüyorum. Gerçekte güçlü bir karşılık verilmesini savunan başlıca kişi bendim, ancak Netanyahu zayıf bir karşılık vermekle yetindi." ifadelerini kullandı.

İsrail'de seçim anketleri, ne Netanyahu'nun ne de Eisenkot liderliğindeki Yahudi muhalefet bloğunun, Meclis'te tek başına hükümet kurabilecek 61 sandalye çoğunluğuna ulaşamayacağını gösteriyor. Buna rağmen Eisenkot ve muhalefet liderleri, hükümet kurmak için İsrail Meclisi'ndeki Filistinli partilerle ittifak kurmayı reddediyor.