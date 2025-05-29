Ejderha Teknesi Festivali\'nde Seyahat Artışı

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Göç İdaresi, Ejderha Teknesi Festivali tatili boyunca günlük ortalama 2,15 milyon sınır ötesi seyahat öngörüyor. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2'lik bir artışa işaret ediyor.

Sınır ötesi seyahatlerin 1 Haziran'da en yüksek düzeye ulaşması bekleniyor.

Duanwu Festivali olarak da bilinen Ejderha Teknesi Festivali, Çin ay takvimine göre beşinci ayın beşinci gününe denk geliyor. Bu yıl 31 Mayıs'ta kutlanacak festivalin tatili 2 Haziran'a kadar devam edecek.

Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nın günlük 100.000 sınır geçişi öngörmesiyle birlikte, büyük havacılık merkezlerinin yolcu trafiğinde istikrarlı bir artış yaşanması bekleniyor.

Tatil süresince Guangdong eyaleti, Hong Kong ve Makao'da çok sayıda ejderha teknesi yarışı ve ilgili etkinlikler düzenlenecek.

1 Haziran Çocuk Günü ve hafta sonuna denk gelen tatilde hem Çin anakarasından giden yolcuların hem de bölgeyi ziyaret edecek Hong Kong ve Makao sakinlerinin sayılarında artış bekleniyor.