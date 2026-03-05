Ek Ders Ücretleri Artırıldı - Son Dakika
Ek Ders Ücretleri Artırıldı

Ek Ders Ücretleri Artırıldı
05.03.2026 15:30
Ankara 7. İdare Mahkemesi, eğitimcilerin ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesine karar verdi.

EĞİTİM-Bir-Sen, bir lisede gören yapan öğretmenin açtığı davada Ankara 7'nci İdare Mahkemesi'nin ek ders ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesine ve geriye dönük eksik tutarların yasal faiziyle birlikte verilmesine karar verdiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara 7. İdare Mahkemesi, ek ders ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesine ve geriye dönük eksik tutarların yasal faiziyle birlikte Eğitim-Bir-Sen üyesine verilmesine hükmetti. Mahkeme, toplu sözleşme hükümlerinin,yalnızca derse girilen saatleri değil, yerine getirilen görev karşılığında ödenen ek ders ücretlerini de kapsadığını ortaya koydu. Mahkeme kararında, yaptığı işin niteliği gereği derse girme imkanı olmayan öğretmenler bakımından 'fiilen derse girme' şartının aranamayacağı vurgulandı.

"Alan şefliği ve koordinatörlük görevini fiilen yürütmenin artırımlı ödeme için yeterli olduğu belirtildi. Lisans sonrası mesleki yetkinliğini artıran, yüksek lisans ve doktora yapmış öğretmenlere de ayrım yapılmadan artırımlı ek ders ücreti ödenmesinin anayasal eşitlik ilkesinin gereği olduğu kaydedildi. Mahkeme kararı gereği alan şefi Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretmenin ek ders ücretleri artırımlı olarak ödenecek ve geriye dönük eksik tutarlar yasal faiziyle birlikte verilecek."

Kaynak: DHA

Ek Ders Ücretleri Artırıldı

