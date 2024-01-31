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EKAV, İnci Ertuğ'un 'Aşık Mıyım Neyim?' sergisine ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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EKAV, İnci Ertuğ'un 'Aşık Mıyım Neyim?' sergisine ev sahipliği yapacak

EKAV, İnci Ertuğ\'un \'Aşık Mıyım Neyim?\' sergisine ev sahipliği yapacak

Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV), İnci Ertuğ'un karışık teknik ve çeşitli materyalle hazırladığı yapıtların yer aldığı 'Aşık Mıyım Neyim?' sergisine ev sahipliği yapacak. Sergide sanatçının özel ürettiği heykeller de sergilenerek sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi, 7 Şubat'ta Ekavart Gallery'de açılacak ve 29 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

31.01.2024 19:45
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Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV), İnci Ertuğ'un son dönem ürettiği, karışık teknik ve çeşitli materyalle hazırlanmış yapıtların yer aldığı "Aşık Mıyım Neyim?" sergisine ev sahipliği yapacak.

Sanatçının sergiye özel ürettiği heykellerin de sanatseverlerin beğenisine sunulacağı sergi, 7 Şubat'ta Ekavart Gallery'de açılacak.

Resim yapmayı duygularının ifade alanı gören İnci Ertuğ'un "Aşık Mıyım Neyim?" sergisi 29 Şubat'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

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