Ekim'de Süt Üretiminde Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ekim'de Süt Üretiminde Artış

TÜİK, ekim ayında inek sütü üretiminin yıl bazında %12,4 arttığını açıkladı.

13.12.2024 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artışla 921 bin 187 tona çıktı.

TÜİK, ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ekimde ticari süt işletmelerince 921 bin 187 ton inek sütü toplandı. TÜİK'in açıklaması şöyle:

"Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 arttı, ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 7,2 arttı, ayran üretimi yüzde 15,5 arttı, yoğurt üretimi yüzde 8,7 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,4 arttı, tereyağı üretimi yüzde 30,9 arttı. Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 6,3 arttı, ayran üretimi yüzde 13,2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 7,3 arttı, içme sütü üretimi yüzde 4,2 arttı, tereyağı üretimi yüzde 13,5 arttı.

Bir önceki ay 903 bin 749 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ekim ayında yüzde 1,9 oranında artarak 921 bin 187 ton oldu. Bir önceki ay 135 bin 343 ton olan içme sütü üretimi ekim ayında yüzde 7,1 oranında artarak 145 bin 7 ton olarak gerçekleşti."

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Üretim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekim'de Süt Üretiminde Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
10:29 Suriye’de geçici hükümet, Esad’ın en büyük tutkusuna karşı Halkı uyardılar Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar
09:57 Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı
08:46 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
08:36 Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:22 Kerem Aktürkoğlu’ndan çekinen biri var Kerem Aktürkoğlu'ndan çekinen biri var
15:17 MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın kızından iddialı paylaşımlar MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
15:06 Çanakkale depreminin ardından Naci Görür’den tedirgin eden açıklama Çanakkale depreminin ardından Naci Görür'den tedirgin eden açıklama
14:56 Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli
14:56 Zehra Güneş’in 2 kız kardeşi varmış Zehra Güneş'in 2 kız kardeşi varmış
14:54 Hakan Fidan, Suriye’yi görüşeceği Blinken’a 7 mesaj birden verecek Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek
14:53 Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah’ım ışık Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
14:52 Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 11:12:23. #1.12#
SON DAKİKA: Ekim'de Süt Üretiminde Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.