Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) ve Dünya Bankası iş birliğiyle düzenlenen Eko-İnovasyon Yarışması'nda yarı finale kaldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, UNOPS tarafından Dünya Bankası adına yürütülen "Karadeniz'in Mavileştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen Eko-İnovasyon Yarışması'nda yarı finale yükseldi.

Enstitü, "Tarımsal Üretimden Kaynaklanan Besin Elementi Yükünün Alg Biyoremediasyon Sistemi ile Azaltılması" adlı proje ile 40 ülkeden gelen 186 başvuru arasından son 25 yarı finalist arasında yer aldı.

Yarı final süreci kapsamında 23-25 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen eğitim kampına enstitü araştırmacısı Doç. Dr. Betül Bayraklı da katıldı.

Programda hem bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi hem de proje farklı platformlarda diğer katılımcılara tanıtıldı.

Toplantı ve etkinlikler sırasında proje sunumları yapıldı, değerlendirmeler tamamlandı, katılımcılar arasında fikir alışverişi gerçekleştirildi.