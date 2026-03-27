Eko-İnovasyon Yarışması'nda Yarı Finale Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eko-İnovasyon Yarışması'nda Yarı Finale Kaldı

Eko-İnovasyon Yarışması\'nda Yarı Finale Kaldı
27.03.2026 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, UNOPS ve Dünya Bankası'nın yarışmasında yarı finale yükseldi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) ve Dünya Bankası iş birliğiyle düzenlenen Eko-İnovasyon Yarışması'nda yarı finale kaldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, UNOPS tarafından Dünya Bankası adına yürütülen "Karadeniz'in Mavileştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen Eko-İnovasyon Yarışması'nda yarı finale yükseldi.

Enstitü, "Tarımsal Üretimden Kaynaklanan Besin Elementi Yükünün Alg Biyoremediasyon Sistemi ile Azaltılması" adlı proje ile 40 ülkeden gelen 186 başvuru arasından son 25 yarı finalist arasında yer aldı.

Yarı final süreci kapsamında 23-25 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen eğitim kampına enstitü araştırmacısı Doç. Dr. Betül Bayraklı da katıldı.

Programda hem bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi hem de proje farklı platformlarda diğer katılımcılara tanıtıldı.

Toplantı ve etkinlikler sırasında proje sunumları yapıldı, değerlendirmeler tamamlandı, katılımcılar arasında fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eko-İnovasyon Yarışması'nda Yarı Finale Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 19:52:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Eko-İnovasyon Yarışması'nda Yarı Finale Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.