EKODOSD, Kuşadası Çömlekçi'deki kaçak moloz dökümüne karşı acil önlem istedi - Son Dakika
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EKODOSD, Kuşadası Çömlekçi'deki kaçak moloz dökümüne karşı acil önlem istedi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi'ndeki Çömlekçi mevkiine kaçak moloz, çöp ve ev eşyası dökülmesi bitki örtüsüne zarar verdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bölgenin çöp alanı değil doğal yaşam alanı olduğunu belirterek yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, Yaylaköy Mahallesi'ndeki, zeytinlik ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu Çömlekçi mevkiine, kaçak moloz dökülüp, bitki örtüsünün tahrip edilmesi çevrecilerin tepkisini çekti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Burası çöp ve atık depolama alanı değil, doğal bir yaşam alanıdır. Yetkililerin bir an önce gerekli önlemleri almaları gerekiyor" dedi.

Kuşadası'nın Yaylaköy Mahallesi'nde bulunan Çömlekçi mevkii, kamyon ve traktörlerin moloz, çöp, ev eşyası ve eski büro malzemelerini kaçak olarak dökmesi nedeniyle atıklarla dolmaya başladı. Endemik bitki türü tülüşahın da yetiştiği, zeytinlikler ve dere yataklarını çevreleyen kızılçam ağaçlarının bulunduğu bölgede, bitki örtüsü bu nedenle zarar görmeye başladı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Çömlekçi mevkiinde geçen hafta yaptığı incelemede, kaçak dökülen moloz ve atıkların doğal yaşam alanlarına zarar verip, yaban hayatı olumsuz etkilediğini tespit etti. Bu durum çevrecilerin tepkisine neden oldu.

'SORUMLU TÜM KURUMLARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ'

Çömlekçi mevkiindeki dere yataklarının dökülen moloz ve atıklarla dolmaya başladığına dikkat çeken EKODSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Burası bir çöp veya atık depolama alanı değil, doğal bir yaşam alanıdır. Buna rağmen isteyen herkes kamyonuyla, traktörüyle her türlü atığı buraya getirip dökebiliyor. Doğa, geri dönüşü son derece güç tahribatlarla karşı karşıya bırakılıyor. Buradaki vahşi atık dökümünün önlenmesi için acil tedbirler alınması gerekli. İlgili kurumlar vakit kaybetmeden harekete geçmezse öncelikle dere yatakları, doğal bitki örtüsü ve yaban hayat onarılamaz zararlarla karşılaşacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: EKODOSD, Kuşadası Çömlekçi'deki kaçak moloz dökümüne karşı acil önlem istedi - Son Dakika
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