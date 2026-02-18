Ekonomik Eşitsizlik Vurgusu

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'deki ekonomik eşitsizliğe dikkati çekerek, "On milyonlar pazardan 2 kilo domates almakta zorlanırken küçük bir yüzbinler grubu ithal parfümde banyo yapıyor ve lüks araç, lüks tüketim malları tüketimini zirveye taşıyor" dedi.

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk milleti yoksullaşırken küçük bir grup Türk Milletinin varlıklarını sömürerek zenginleşmeye devam ediyor. On milyonlar pazardan 2 kilo domates almakta zorlanırken küçük bir yüzbinler grubu ithal parfümde banyo yapıyor ve lüks araç, lüks tüketim malları tüketimini zirveye taşıyor. Zafer Partisi gelecek, adalet gelecek" ifadesini kullandı.