Ekrem Aksoy'un Ölümü Şüpheli - Son Dakika
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Ekrem Aksoy'un Ölümü Şüpheli

Ekrem Aksoy\'un Ölümü Şüpheli
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70 yaşındaki Ekrem Aksoy, Evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

ESKİŞEHİR'de Ekrem Aksoy(70), komşularının kötü koku yayıldığı ihbarı yaptığı evinde, polis ekipleri tarafından ölü bulundu.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Haknur Sokak'ta iki katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Ekrem Aksoy'un komşuları, kendisinden uzun süre haber alamadı. Aksoy'un evinden kötü kokular yayıldığını fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksoy, çilingir yardımıyla girilen evde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi Aksoy'un ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aksoy'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Aksoy'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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