Ekrem İmamoğlu İstanbul Adliyesi'nde İfade Verdi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu İstanbul Adliyesi'nde İfade Verdi

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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.

31.01.2025 10:00  Güncelleme: 11:05
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(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

TBB Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi' ve 'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmaları kapsamında ifade vermek üzere eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu'nun saat 10.00'da ifade vermesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Adliyesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu İstanbul Adliyesi'nde İfade Verdi - Son Dakika

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