Ekrem İmamoğlu İstanbul Adliyesi'nde İfade Verdi

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Yabancılar Türkiye\'ye akın etti! Akın akın ondan alıyorlar

(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

TBB Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi' ve 'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmaları kapsamında ifade vermek üzere eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu'nun saat 10.00'da ifade vermesi bekleniyor.