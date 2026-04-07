Ekrem İmamoğlu'na, Dünkü Duruşmadaki Sözleri Nedeniyle Bir Soruşturma Daha Açıldı

07.04.2026 09:27  Güncelleme: 10:43
Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davanın 16. günü sonunda salondan ayrılırken, "Bu dosya niye çöktü biliyor musunuz? Bu kadar vicdansız bir iddia makamı var ki... İddia makamı bu dosyadaki tek suç örgütüdür" diye seslenen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 16. günü, tutuklu sanıkların savunmasıyla devam etmişti.

Başsavcılık resen soruşturma başlattı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun bu sözlerine ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Bir kısım basın yayın organı ile sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 06.04.2026 tarihli duruşmasında sanık Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan '..bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…' sözleri nedeniyle, 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret' suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 10:50:04. #.0.4#
