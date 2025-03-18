Ekrem İmamoğlu'ndan Diplomasının İptaline Sert Tepki

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Kararın hukuksuz olduğunu belirten İmamoğlu, "Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'ndadır" dedi.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı sonrası diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!"