Ekrem İmamoğlu: "Dünyanın En Büyük Ekonomilerinden Biri Olma Vaadiyle İktidar Olanlar, Hikayelerini Büyük Bir Hüsranla Bitirmiştir"

(ANKARA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "23 yılın sonunda hala ekonomide şahlanma vaatleri. En düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak açıklandı. Vatandaşa yine sabır düştü. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma vaadiyle iktidar olanlar, hikayelerini büyük bir hüsranla bitirmiştir. Ama hiç kimse umutsuz olmasın. Milletin iktidarında refah, huzur bizleri bekliyor. Yeter ki adalet olsun! Adalet devletin temelidir. Adaleti sağlayınca ekonomimiz işte o zaman şahlanacak" açıklamasını yaptı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

