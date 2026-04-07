İmamoğlu:  Aklı, Cesareti, Azmi ve Kararlılığı Kuşanma Zamanıdır

(İSTANBUL) - Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, devam eden yargı süreci üzerinden iktidara yönelik tepki açıklaması paylaştı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Milli iradeye çöküyorsunuz. Milletin belediyelerine çöküyorsunuz. İstanbul'un, İzmir'in malına çöküyorsunuz. Milletin malına, mülküne, parasına, diplomasına çöküyorsunuz. Daha kötüsü: Siz böyle yaptıkça, adalet çöküyor, ekonomi çöküyor, eğitim çöküyor. Huzur, barış, güven çöküyor! Millete ait olan her şeyi kendine ait zanneden zihniyet; yüzyılın hukuksuzluğunu ve arsızlığını Türkiye'ye yaşatıyor. Aklı, cesareti, azmi ve kararlılığı kuşanma zamanıdır. Cumhuriyetin, demokrasinin, Türkiye'nin muhafızı olma zamanıdır!" ifadesini kullandı.