Onursal Adıgüzel'in Gözaltına Alınması... Ekrem İmamoğlu: Bilinmelidir Ki; Bu Baskılar, Bu Gözdağları, Bizi Bir Milim Bile Geri Attırmaz
Onursal Adıgüzel'in Gözaltına Alınması... Ekrem İmamoğlu: Bilinmelidir Ki; Bu Baskılar, Bu Gözdağları, Bizi Bir Milim Bile Geri Attırmaz

18.04.2026 21:33  Güncelleme: 23:16
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, iktidarın baskılarının kendilerini geri attıramayacağını ve sandığın sonunda milletin iradesinin galip geleceğini belirtti.

(ANKARA)-CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Bilinmelidir ki; bu baskılar, bu gözdağları, bizi bir milim bile geri attırmaz. Ne yaparsanız yapın, sonunda o sandık kurulacak, pusulada milletin adayı da milletin destek vereceği parti de olacak. Hodri meydan"dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 kişi, "rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gece saatlerinde gözaltına alındı. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Adıgüzel'in gözaltına alınmasına ilişkin olarak açıklama yaptı.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir kez daha görüyoruz ki, iktidar siyaset yapmayı, halka hizmet etmeyi, milletin iradesine sahip çıkmayı adeta suç saymaktadır. Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve çalışma arkadaşlarının gece yarısı operasyonuyla göz altına alınması bunun göstergesidir. Bilinmelidir ki; bu baskılar, bu gözdağları, bizi bir milim bile geri attırmaz. Çünkü siz aslında birkaç siyasetçiyle, birkaç belediye başkanıyla değil; doğrudan milletin iradesiyle kavga ediyorsunuz. ve o irade, günü geldiğinde sandıkta mutlaka hükmünü verecektir. Ne yaparsanız yapın, sonunda o sandık kurulacak, pusulada milletin adayı da, milletin destek vereceği parti de olacak. Hodri meydan!"

Kaynak: ANKA

