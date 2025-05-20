Ekrem İmamoğlu'ndan Tutuklamalara Tepki: 'Şantaj ve Tehdit ile Yalancı Şahitliğe Zorluyorlar' - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan Tutuklamalara Tepki: 'Şantaj ve Tehdit ile Yalancı Şahitliğe Zorluyorlar'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada tutuklama süreçlerinin şantaj ve tehdit ile yürütüldüğünü belirtti. İmamoğlu, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu ve ortaya atılan belgelerin sahte olduğunu vurguladı.

20.05.2025 12:11  Güncelleme: 12:12
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 3. dalga operasyonun ardından açıklama yapan CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Son birkaç günde yaşananlara bakınca şimdi de tutukluları, şantaj ve tehditle yalancı şahitliğe zorladıkları ayyuka çıkıyor. 'Daha neler neler var, turpun büyüğü, dananın kuyruğu, ahtapotun kolları var' diye konuşanların, şimdi ellerinde kala kala sadece tehditle ve şantajla aldıkları tutuklu beyanları kaldı. Bu millet sizin uyduruk dosyanıza nasıl kanmadıysa, tutuklayıp hiç utanmadan çoluğu çocuğuyla, malı mülküyle tehdit ettiklerinizin zorla alınmış beyanlarına da kanmaz" tepkisini gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması, Cumhurbaşkanlığı çalışmaları kapsamında açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yayımlandı. Açıklamada, şöyle denildi:

"İbretialem için paylaşın saygıdeğer vatandaşlarım:

'560 milyar yolsuzluk var' dediler, İBB'nin 6 yıllık bütçesinin bile o kadar olmadığı açığa çıktı. 'Terör bağlantısı var' dediler, fos çıktı. 'Evlerde para var' dediler, çocukların kumbaraları çıktı. 'Bedavaya villa aldı' dediler, kapora çıktı. 'Belediyeden vinçle kasa çıkardılar' dediler, yalan çıktı. 'Cenaze aracıyla rüşvet parasını yurt dışına kaçırdılar' dediler, araçların yurt dışına çıkamadığı açığa çıktı. 'Lüks villa dediler', konut çıktı. 'Çöp kamyonu ile para taşıdılar' dediler, iddianın kendisi çöp çıktı. 'Parkelerin altına para koydular' dediler, hayal ürünü çıktı. '1200 telefon dağıttılar' dediler, yalan çıktı. 'Kiptaş'tan daire dağıttılar' dediler, yine yalan çıktı.

"'Lüks araçlar garajda' dediler, arabalar başkasının çıktı"

'Lüks araçlar garajda' dediler, arabalar başkasının çıktı. 'Şirkete ihale yağdırıldı' dediler, hiç ihale almadığı açığa çıktı. 'Sağlam delil var' dediler, hayal mahsülü tanıklar çıktı. 'Ciddi belgeler var' dediler '..duymuştum' 'sanırım' çıktı. 'MASAK raporu var' dediler, 5 günde uyduruk rapor hazırlattıkları açığa çıktı. 'Ciddi rapor var' dediler, raporu imzalayacak uzman bulamadıkları ortaya çıktı.

"'Büyük yağma var' dediler, kendi dönemlerindeki işler çıktı"

'Büyük yağma var' dediler, kendi dönemlerindeki işler çıktı. 'Aynı kurumda çalışan kişilere neden birbirinizle görüşüyorsunuz' dediler, güzel bir komedi çıktı. 'Veriler çalınıyor' dediler, kuyruklu yalan çıktı. 'İBB Berkay Gezgin'e para yolladı' dediler, yalan çıktı. 'Hepsi zenginleşti' dediler, mal varlıklarında artış olmadığı ortaya çıktı. 'Valizlerde para taşınıyor' dediler, sinyal kesiciler çıktı. 'Şikayet edenler CHP'li' dediler, hepsi kendi adamları çıktı. 'Müdür bizi tehdit etti' dediler, tam tersi çıktı. 'Kamuyu zarara uğrattılar' dediler, yine tam tersi çıktı.

"Şikayetçiler suç makinesi çıktı"

Şikayetçiler suç makinesi çıktı. Şahitler husumetli, kamudan rantları kesilen yağmacı çıktı. 'Gizli gizli niye görüştünüz' dedikleri insanların orada olmadığı açığa çıktı. 'Birilerinden rüşvet istediler' dediler, kendi dönemlerindeki işler çıktı. 'Naylon fatura işi yapıyorlar' dediler, kendi adamları çıktı. Dosyada gizlilik var deyip her şeyi kendileri sızdırdılar, boy boy haberler çıktı. 'Bunlar dış destekli' dediler, darbe öncesi kendilerinin dışarıdan icazet aldığı açığa çıktı.

Hasılı kelam; 'örgüt' dediler örgüt çıkmadı, 'suç' dediler suç çıkmadı. Son birkaç günde yaşananlara bakınca şimdi de tutukluları, şantaj ve tehditle yalancı şahitliğe zorladıkları ayyuka çıkıyor. 'Daha neler neler var, turpun büyüğü, dananın kuyruğu, ahtapotun kolları var' diye konuşanların, şimdi ellerinde kala kala sadece tehditle ve şantajla aldıkları tutuklu beyanları kaldı. Bu millet sizin uyduruk dosyanıza nasıl kanmadıysa, tutuklayıp hiç utanmadan çoluğu çocuğuyla, malı mülküyle tehdit ettiklerinizin zorla alınmış beyanlarına da kanmaz."

Ziya Paşa'dan alıntı: "Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın"

Ekrem İmamoğlu açıklamasında, Ziya Paşa'nın Terkib-i Bend şiirinden alıntı yaparak, şunları kaydetti:

"Bu satırlar 155 yıl önce sizin için yazılmış:

'Hali ne zaman kaldı cihan ehl-i tama'dan,

Sen zatını bu aleme elzem mi sanırsın?

En ummadığın keşf eder esrar-ı derünun,

Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?'"

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Yalancı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan Tutuklamalara Tepki: 'Şantaj ve Tehdit ile Yalancı Şahitliğe Zorluyorlar' - Son Dakika

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