Ekrem İmamoğlu'ndan Yargıya Sert Eleştiri - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan Yargıya Sert Eleştiri

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB bürokratlarının diğer cezaevlerine sevkini eleştirerek adil yargı çağrısında bulundu. Yargının durumunu sorgulayan İmamoğlu, 'Bu ülkede adil yargı ortamını bir avuç insan bu denli çürütebilir mi?' dedi.

13.04.2025 13:57  Güncelleme: 14:13
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(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu İBB bürokratlarının İstanbul dışındaki cezaevlerine sevk edilmesine ilişkin, "Yüce Türk Yargısına sesleniyorum. Bu ülkede adil yargı ortamını bir avuç insan bu denli çürütebilir mi? Adeta dilini yutmuş yargımızın hakimlerine savcılarına kurumlarına sesleniyorum. Yeter artık Allah rızası için ağzınızı açıp bir söz söyleyin. Gerçekten olan Millete ve Devlete oluyor. Hala farkında değil misiniz?" açıklamasını yaptı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu İBB bürokratlarının, İstanbul dışındaki cezaevlerine sevk edilmesini eleştirdi.

İmamoğlu'nun, paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İftiracı arayışları, yalancı şahit zorlamaları, gizli tanık kurguları, 23 yıllık iş yaşamımdan tanıdığım insanların zorla ifadeye çağırılıp korkutulması, gazetecilerin tutuklanması, şafak baskınları, el koymalar, kayyumlar… 'Turbun Büyüğü' yetmeyince 'Dananın Kuyruğu' yalanı vs.

Şimdi de gece yarısı aldığım bilgiye göre aynı hapiste bulunduğum 10'a yakın arkadaşımın sabaha karşı başka cezaevlerine nakledilmesi. Bu hırs, bu intikam, bu yalan dolan, bu düşman hukuku nedir? Allah aşkına bu kadar mı çürüttüler ülkenin göz bebeği kurumlarını. Yüce Türk Yargısına sesleniyorum, bu ülkede adil yargı ortamını bir avuç insan bu denli çürütebilir mi? Adeta dilini yutmuş yargımızın hakimlerine savcılarına kurumlarına sesleniyorum, yeter artık Allah rızası için ağzınızı açıp bir söz söyleyin. Gerçekten olan millete ve devlete oluyor. Hala farkında değil misiniz?"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan Yargıya Sert Eleştiri - Son Dakika

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