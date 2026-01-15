İmamoğlu'nun Diploma Davası Öncesinde Jandarma Müdahalesi... Kaburgası Kırılan CHP'li Yasemin Ünlü Hastaneye Kaldırıldı

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açılan davanın Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen duruşması öncesinde, CHP Çatalca Kadın Kolları Mahalle Başkanı Yasemin Ünlü, jandarmanın müdahalesiyle çıkan izdihamda yaralandı. CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, "Mahalle başkanımızın kaburgası kırıldı" dedi. Bakırköy Başsavcılığı, "mukavemet" ve "hakaret" iddiasıyla soruşturma başlattı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptaline karşı İdare Mahkemesinde açtığı dava, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde duruşmalı görüldü.

Duruşma nedeniyle Silivri'deki yerleşke önünde toplanan, aralarında bazı CHP'li milletvekillerinin de bulunduğu partililer ve vatandaşlar, belirlenen duruşma salonunun küçük olması nedeniyle salona giremedi.

Katılımcıların sayısının fazla olması nedeniyle güvenlik güçleriyle izleyiciler arasında tartışmalar yaşandı. Salona girmek isteyenlerle jandarma personeli arasında yaşanan arbede sonucu, bazı kişiler yaralandı. Jandarmanın müdahalesi sonucu, CHP Çatalca Kadın Kolları Mahalle Başkanı Yasemin Ünlü fenalaştı. Ünlü'ye ilk müdahaleyi, aynı zamanda doktor olan Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu yaptı. Cezaevi kampüsünde bulunan hastaneye götürülen Ünlü'nün kaburgasının kırıldığı belirlendi.

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, "Mahkemenin bulunduğu salonun önünde Çatalca Yardımköy Mahalle Başkanımızı jandarmanın ve kolluk kuvvetlerinin iterek düşürmesi ve bizim gençlik kollarımızdan arkadaşlarımızın mücadelesi sonucunda büyük bir hayati tehlikeyi önledik. Mahalle başkanımızın kaburgası kırıldı. Kadınlarımız, büyüklerimiz bu arbede içerisinde ezildiler. Bu zulüm, çile bitsin" dedi.

"Bir kadının yaşanan arbedede kemiklerinin kırılmasının hesabını kim verecek?"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "Yaralanan Çatalca Kadın Kolları Mahalle Başkanı Yasemin Ünlü'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük temennimiz yaralanmanın ciddi sonuçlarının olmaması" ifadelerini kullandı. Dilak Kaya İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlara ettiğiniz eziyet yeter! Bile bile, göz göze göre, destek vermeye gelen kalabalığı engellemek için Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü davasını büyük duruşma salonları boş olduğu halde küçük salona verdiniz. Vatandaşı, Cumhurbaşkanı adayının yanında ve dayanışma içinde olamasın diye engellediniz. Aylardır her türlü yöntemi denediniz. Ama tüm engellemelere rağmen milletimizin gönlünden Ekrem İmamoğlu'nu silemediğinizi görmüyor musunuz? Bu uygulamanın sonucunda bir kadının yaşanan arbedede kemiklerinin kırılmasının hesabını kim verecek? Halkın temel haklarının keyfi bir şekilde engellenmesini kim açıklayacak? Artık yeter! Hukuka ve demokrasiye dönülmelidir. Ülkemizin geleceği için, adalet için bir an önce keyfi uygulamalardan vazgeçilmelidir. Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine sahip çıkmak zorundayız! Yaralanan Çatalca Kadın Kolları Mahalle Başkanı Yasemin Ünlü'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük temennimiz yaralanmanın ciddi sonuçlarının olmaması…"

Savcılık "mukavemet" ve "hakaret" soruşturması başlattı

Silivri'de yaşanan olaylara ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Konuya ilişkin Başsavcılık açıklamasında, "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarma personeline yönelik olarak 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen 'mukavemet' ve 'hakaret' teşkil eden eylemlere ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.