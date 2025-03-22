Ekrem İmamoğlu'nun 'Kent Uzlaşısı' Soruşturmasında Savcılık İfadesi Alınıyor

HABER: EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında savcılık ifadesi alınmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik iki ayrı soruşturmada gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen toplam 91 kişinin savcılık ifadeleri alınmaya başlandı.

Bu kapsamda, Ekrem İmamoğlu'nun da öncelikle "Kent Uzlaşısı"na yönelik terör soruşturmas kapsamında ifadesi savcı tarafından alınıyor. İmamoğlu avukatlarıyla savcıya ifade veriyor.