Ekrem İmamoğlu ve Diğer Tutuklular Depremde Cezaevinde Yakalandı

(İSTANBUL ) - İstanbul'da meydana gelen depreme Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde yakalanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları hakkında açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Silivri Cezaevinden bilgi aldım. Ekrem Başkanımızın, tüm yol arkadaşlarımızın ve orada bulunan herkesin durumu iyi. Eminim onların da ilk düşündüğü şey dışardakilerin nasıl olduğudur" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu ve 19 Mart operasyonları kapsamında tutuklanan diğer belediye başkanları ve görevliler, İstanbul'da saat 12.49'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ve ardından yaşanan depremlere Silivri Cezaevi'nde yakalandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları hakkında bilgi verdi. Çelik'in açıklaması şöyle:

"Silivri Cezaevinden bilgi aldım. Ekrem Başkanımızın, tüm yol arkadaşlarımızın ve orada bulunan herkesin durumu iyi. Eminim onların da ilk düşündüğü şey dışardakilerin nasıl olduğudur.

İstanbul'u dirençli hale getirmek için çalışan Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız ve şehir plancısı dostlarımız tutsak durumdalar. Bu mesele her türlü siyasi hesaptan daha büyüktür. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır! Hepsi görevinin başına dönmeli ve İstanbul için çalışmalıdır!"