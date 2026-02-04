İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ Hakkında Kamu Davası Açılmıştır - Son Dakika
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ Hakkında Kamu Davası Açılmıştır

04.02.2026 18:23  Güncelleme: 19:11
İstanbul'da 'casusluk' suçlamasıyla hakkında dava açılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve danışmanı Necati Özkan, tutuklu olarak yargılanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, davanın temelinde etkin pişmanlık ifadesiyle genişletilen bir soruşturmanın bulunduğunu açıkladı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - "Casusluk" suçlamasıyla 4 Temmuz 2025'te tutuklanan Hüseyin Gün isimli kişinin etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifade sonucu genişletilen bir soruşturma kapsamında 27 Ekim'de tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun danışmanı, kampanya direktörü Necati Özkan hakkında yeni bir dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, açılan kamu davasında İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan'a "siyasal casusluk" suçlaması yöneltildi.

18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilip 23 Mart'ta da İBB soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 Ekim'de "casusluk" soruşturması kapsamında ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Gece yarısı da aynı soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ, danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan'la birlikte tutuklanmıştı.

"Casusluk" suçlamasıyla 4 Temmuz 2025'te tutuklanan Hüseyin Gün isimli kişinin etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifade sonucu genişletilen bir soruşturma bugün tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kısa bir notla kamu davası açıldığını duyurdu. Basın notunda şu ifadeler yer aldı:"

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda; Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında Siyasal Casusluk suçundan bugün itibarıyla kamu davası açılmıştır."

Kaynak: ANKA

