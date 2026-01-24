Ekrem İmamoğlu: "Anamın Ak Sütü Kadar Helal Olan Diplomam, Açık Bir Hukuksuzlukla Gasp Edilmeye Devam Edilmektedir" - Son Dakika
Ekrem İmamoğlu: "Anamın Ak Sütü Kadar Helal Olan Diplomam, Açık Bir Hukuksuzlukla Gasp Edilmeye Devam Edilmektedir"

24.01.2026 13:04  Güncelleme: 15:25
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite lisans diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi üzerine sert açıklamalarda bulundu. Yargıyı kendi çıkarları için kullananlara karşı milletin desteğiyle hukuk ve demokrasiyi yeniden ayağa kaldıracağına inandığını ifade etti.

(ANKARA) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın reddedilmesine ilişkin, "Vicdan, ahlak ve adalet gözetmeyen bu kararı kınıyorum. Yüce Türk Yargısı'nı bu noktaya sürükleyenler, görev ve yetkilerini kötüye kullanmanın tarihsel sorumluluğunu taşıyacak; hukuk devleti ilkesine verdikleri zarar nedeniyle utançla anılacaktır. Bu yaşananlar, yargı tarihimize kara bir leke olarak geçecektir" açıklamasını yaptı.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, üniversite lisans diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi üzerine "Vicdan, ahlak ve adalet gözetmeyen bu kararı kınıyorum" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Anamın ak sütü kadar helal olan diplomam, açık bir hukuksuzlukla gasp edilmeye devam edilmektedir. Vicdan, ahlak ve adalet gözetmeyen bu kararı kınıyorum. Yüce Türk Yargısı'nı bu noktaya sürükleyenler, görev ve yetkilerini kötüye kullanmanın tarihsel sorumluluğunu taşıyacak; hukuk devleti ilkesine verdikleri zarar nedeniyle utançla anılacaktır. Bu yaşananlar, yargı tarihimize kara bir leke olarak geçecektir.

35 yıllık diplomama, milletin tapusuna, malına ve mülküne göz diken; kişilik haklarını hedef alan, iftira ve yalanı yöntem haline getiren; aileyi ve toplumsal kutsalları hiçe sayan anlayışa açıkça sesleniyorum:

Milletimiz; bu kara düzeni, siyasallaşmış yargı anlayışını, kamu gücünü kendi çıkarları için kullanan bir avuç muhterisi; sandıkta kesin bir biçimde mahküm edecek, hukuku ve demokrasiyi yeniden ayağa kaldıracaktır. Buna olan inancım sarsılmazdır. Kararlıyım. Milletimin desteğiyle güçlüyüm."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu: 'Anamın Ak Sütü Kadar Helal Olan Diplomam, Açık Bir Hukuksuzlukla Gasp Edilmeye Devam Edilmektedir' - Son Dakika

15:38
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu: "Anamın Ak Sütü Kadar Helal Olan Diplomam, Açık Bir Hukuksuzlukla Gasp Edilmeye Devam Edilmektedir" - Son Dakika
