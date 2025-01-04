Ekvador'da 60 Gün Olağanüstü Hal İlan Edildi - Son Dakika
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Ekvador'da 60 Gün Olağanüstü Hal İlan Edildi

Ekvador, artan şiddet ve suç oranları nedeniyle 7 eyalet ve 3 belediyede olağanüstü hal ilan etti.

04.01.2025 16:17
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QUİTO, 4 Ocak (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa cuma günü, ülkede artan huzursuzluk ve silahlı çatışmalar nedeniyle 7 eyalet ve 3 belediyede 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti.

Olağanüstü hal Guayas, Los Rios, Manabi, Santa Elena, El Oro, Orellana ve Sucumbios eyaletlerinde ve Quito Büyükşehir Bölgesi, La Troncal ve Camilo Ponce Enriquez belediyelerinde uygulanacak.

Noboa, şiddeti önlemek ve kamu düzenini yeniden sağlamak amacıyla görevlendirilen askeri ve polis güçlerine destek olmak amacıyla çıkarılan olağanüstü halin başlıca nedeni olarak suç oranlarındaki ve organize silahlı grupların sayısındaki artışı gösterdi.

Olağanüstü halin ilan edildiği bölgelerde konut dokunulmazlığı ve haberleşme hakkı askıya alınırken, yaklaşık 20 kantonda da gece sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ekvador, Ocak 2024'ten bu yana hükümet tarafından "terörist" olarak nitelendirilen organize suç gruplarına karşı "iç silahlı çatışma" yürütüyor.

Kaynak: Xinhua

Politika, Güvenlik, Olaylar, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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