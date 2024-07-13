Ekvador'da Devlet Başkanı Adayı Cinayetiyle İlgili 5 Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika
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Ekvador'da Devlet Başkanı Adayı Cinayetiyle İlgili 5 Kişiye Hapis Cezası

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun öldürülmesiyle bağlantılı olarak 5 kişiye hapis cezası verildi. Mahkeme, suikastın azmettiricileri olarak belirlenen Carlos Angulo ve Laura Castillo'yu 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Suikast timine yardım eden Erick Ramirez, Victor Flores ve Alexandra Chimbo ise 12 yıl hapis cezası aldı. Villavicencio, yolsuzluğa karşı duruşuyla tanınan bir devlet başkanı adayıydı ve öldürülmeden önce uluslararası organize suç gruplarından ölüm tehditleri almıştı.

13.07.2024 12:23
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Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun öldürülmesiyle bağlantılı 5 kişiye hapis cezası verildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Villavicencio suikastının görüldüğü davada, aralarında "Los Lobos" çetesine devlet başkanı adayını öldürmeleri için 200 bin dolardan fazla para teklif edildiğini söyleyen kilit bir tanığın da bulunduğu 70'ten fazla kişi ifade verdi.

Villavicencio'nun öldürülmesiyle bağlantılı 5 sanık hakkında sonuca varan mahkeme, "Los Lobos" çetesinin lideri olduğu iddia edilen azmettiricilerden Carlos Angulo ve Laura Castillo'yu 34 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme yetkilileri, Angulo'nun suikastı tutulduğu hapishaneden koordine ettiğini belirtirken, diğer azmettirici Castillo'nun ise saldırganlara motosiklet ve para gibi lojistik unsurları sağladığını kaydetti.

Villavicencio'yu takip eden suikast timine yardım etmekle suçlanan Erick Ramirez, Victor Flores ve Alexandra Chimbo isimli failler de mahkeme tarafından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Villavicencio, 9 Ağustos 2023'te öldürülmüştü

"Yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, 9 Ağustos 2023'te başkent Kito'da aracına bindiği sırada bir saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürülmüştü.

Ekvador Başsavcısı, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğünü bildirmişti.

Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan, Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderleri de dahil çok sayıda kişiden ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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