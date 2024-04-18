Ekvador'da enerji krizi nedeniyle mesailer askıya alındı

KİTO, 18 Nisan (Xinhua) -- Ekvador hükümeti, Güney Amerika'da yer alan ülkenin içinde bulunduğu enerji krizi nedeniyle 18 ve 19 Nisan tarihlerinde ulusal çapta mesaileri askıya aldı.
Devlet Başkanı Daniel Noboa tarafından imzalanan kararnameye göre karar, kamu ve özel sektör çalışanlarını kapsıyor.
Kararnameye göre, kamu sektöründe çalışanlar izinli olacakları iki gün için, çalışmaya başladıkları günden itibaren her gün bir saat fazla mesai yapacak. Özel sektörde ise telafi şekli, işverenler ile çalışanlar arasında "karşılıklı mutabakat" ile belirlenecek.
Karar, Noboa'nın elektrik sektöründe acil durum ilan etmesi ve Enerji Bakanı Andrea Arrobo'nun istifa etmesini istemesinden bir gün sonra alındı.
Ekvador'un birçok bölgesinde Pazar gününden bu yana beklenmedik ve tekrarlayan elektrik kesintileri yaşanıyor.
Enerji Bakanlığı bu durumu uzun süren kuraklığa, hidroelektrik santrallerindeki minimum akış seviyelerine, artan sıcaklıklara ve elektrik altyapısındaki bakımsızlığa bağladı.
Hükümet ise Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, ön soruşturmaya göre bakanlık yetkililerinin, enerji sisteminin işleyişi açısından hayati önem taşıyan bilgileri "kasıtlı olarak gizlediğini" belirtti.
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