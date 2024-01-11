Ekvador\'da hapishanelerdeki isyan sonucu rehinelerin sayısı artıyor

KİTO, 11 Ocak (Xinhua) -- Ekvador'da bulunan beş hapishanedeki mahkumlar Pazartesi günü çıkardıkları isyan ve ayaklanmalarda rehin aldıkları yaklaşık 125 gardiyan ve 14 idari yetkiliyi halen ellerinde tutuyor.

Özgürlükten Mahrum Yetişkin ve Ergen Suçlular için Ulusal Kapsamlı Bakım Hizmeti kurumu tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, rehineler ülkenin güneyindeki Azuay ve Canar, orta-kuzeyindeki Napo ve orta kesimdeki Tungurahua ve Cotopaxi bölgelerinde bulunan cezaevlerinde tutuluyor. Rehinelerin serbest bırakılması için Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetler birlikte çalışıyor.

Pazar günü ülkenin en büyük uyuşturucu kaçakçısı ve "Los Choneros" adlı suç çetesinin lideri Adolfo "Fito" Macias'ın, ülkenin güneybatısındaki Guayaquil kentinde bulunan 8. Bölge Hapishanesi'nden kaçtığının teyit edilmesinin ardından hapishanelerde isyan patlak vermişti.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, hapishanelerde düzenin yeniden sağlanması için ordu ve polis güçlerini göreve çağırmıştı.

Noboa, uyuşturucu kaçakçılığı rotalarının kontrolü için çekişme halinde olan narko-terörist grupların tetiklediği şiddet olaylarının tırmanması üzerine, özellikle hapishanelerdeki suç faaliyetleriyle mücadele etmek amacıyla Pazartesi günü ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Noboa, Salı günü ise ülke genelinde yaşanan şiddet olaylarının yanı sıra maskeli silahlı kişilerin yerel bir televizyon kanalını basarak canlı yayın sırasında çalışanlara saldırmasının ardından ülkede "silahlı iç çatışma hali" olduğunu duyurmuştu.