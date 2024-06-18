Ekvador'da heyelan sonucu ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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Ekvador'da heyelan sonucu ölü sayısı 8'e yükseldi

RIO Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı. Ekvador Risk Yönetimi Ofisi, Banos de Agua Santa bölgesindeki heyelanda 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 11 kişiden haber alınamadığını açıkladı. Ayrıca 22 kişinin de yaralandığı belirtildi.

18.06.2024 11:15
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RIO Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

Ekvador Risk Yönetimi Ofisinden, ülkenin orta kesiminde yer alan Banos de Agua Santa bölgesinde meydana gelen heyelana ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şiddetli yağışların beraberinde getirdiği toprak kaymasında ölü sayısının 8'e çıktığı bildirilerek 11 kişiden haber alınamadığı ve 22 kişinin yaralı olduğu kaydedildi.

Bölgedeki heyelanda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güney Amerika, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekvador'da heyelan sonucu ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

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