Ekvador'da Orman Yangınları Sebebiyle Acil Durum İlanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ekvador'da Orman Yangınları Sebebiyle Acil Durum İlanı

Ekvador, kuraklık ve orman yangınları nedeniyle iki ay acil durum ilan etti, 17 aktif yangın sürüyor.

19.11.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekvador, kuraklık ve ülkenin güneyinde 10 bin hektardan fazla alanı kül eden son haftalardaki orman yangınları nedeniyle iki ay acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği (SNGR), yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda ülkede 5'i kontrol altına alınmış 17 aktif yangın olduğunu bildirdi.

Kuraklık ve orman yangınları nedeniyle ilan edilen acil durumun 60 gün süreceği vurgulanan açıklamada, "SNGR bugünden itibaren, ülke genelindeki yangınlarla ilgili bilgilendirme yapmak üzere günlük basın toplantıları düzenleyecektir." denildi.

Ekvador yönetimi, son dönemde 10 bin hektarı aşkın alanın yok olmasına yol açan yangınları kontrol altına almak için Peru ve İtalya'dan hava desteği alırken, aktif olarak devam eden yangınlarla mücadele için yüzlerce itfaiyeci ve gönüllü çalışıyor.

Yetkililer, binlerce hektarlık ekili alanın zarar görmesine ve 44 binden fazla çiftlik hayvanının telef olmasına neden olan orman yangınlarının çoğunlukla insan eylemleri kaynaklı olduğunu belirterek, Ekvador'da yıl boyunca çıkan yaklaşık 5 bin yangında 65 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtiyor.

Ülkedeki geniş çaplı yangınların sebep olduğu hava kirliliği nedeniyle bazı bölgelerde maske kullanılması çağırısı yapılıyor.

Ekvador'da düşük su seviyeleri hidroelektrik santrallerini de vururken, ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle günlük 14 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Acil Durum, Güncel, Enerji, Yaşam, Dünya, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekvador'da Orman Yangınları Sebebiyle Acil Durum İlanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
12:31 Dünya diken üstünde Putin nükleer savaş başlatabilir Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir
11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
17:46 Emine Erdoğan’dan “G20 Liderler Zirvesi“ paylaşımı Açıklaması Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı Açıklaması
17:36 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var
17:36 MHP’li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli’yi herkes anlayacak MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak
17:30 Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM’ler Devreye Giriyor Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 13:29:15. #1.13#
SON DAKİKA: Ekvador'da Orman Yangınları Sebebiyle Acil Durum İlanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.