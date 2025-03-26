Ekvador'da Petrol Sızıntısı: 25.000 Varlit Etrafa Yayılıdı - Son Dakika
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Ekvador'da Petrol Sızıntısı: 25.000 Varlit Etrafa Yayılıdı

Ekvador'da petrol hattının delinmesi sonucu 25.000 varilden fazla ham petrol nehir ve kıyılara sızdı.

26.03.2025 09:31
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KİTO, 26 Mart (Xinhua) -- Ekvador'un kuzeyinde petrol hattının delinmesi nedeniyle yaşanan sızıntıda 25.000 varilin üzerinde ham petrol, nehir ve kıyı bölgelerine yayıldı.

Ekvador'un devlete ait petrol şirketi Petroecuador tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre sızıntı, 13 Mart'ta Esmeraldas eyaletinde ülkenin ana petrol hattı olan Trans-Ekvador Boru Hattı Sistemi boyunca gerçekleşti.

Şirket, temizlik ekiplerinin şu ana kadar suyla karışmış durumdaki 30.000 varilin üzerinde petrolü topladığını ve toplanan petrolün Esmeraldas Rafineri'sinde işlenmekte olduğunu açıkladı.

Aralarında Caple, Viche ve Esmeraldas nehirlerinin de bulunduğu, etkilenen nehir ve kumsallarda temizlik işlemine başlayan Petroecuador, kıyı boyunca petrol izlerini takip ediyor.

Hattın delinmesine sabotajın yol açmış olabileceğini belirten şirket, konuyla ilgili daha fazla detay vermedi.

Yerel yetkililer, sızıntı karşısında çevre acil durumu ilan etti.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Ekvador'da Petrol Sızıntısı: 25.000 Varlit Etrafa Yayılıdı - Son Dakika
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