Ekvador'da Silahlı Saldırıda 9 Ölü

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KİTO, 6 Aralık (Xinhua) -- Ekvador'un batısında meydana gelen iki silahlı saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyanın bildirdiğine göre polis, perşembe günü erken saatlerde üst üste yığılı halde 6 erkek cesedi buldu. Hayatını kaybedenlerin 17-25 yaşlarında olduğu bildirildi.

Bazıları bağlı halde olan cesetlerde kurşun yaraları tespit edildi. Polis, cesetleri Manabi liman kenti Manta'da bulunan adli tıp merkezine kaldırdı.

Çarşamba gecesi ise aynı aileden 3 kişi Manabi'nin Sucre kantonunun Bahia de Caraquez kentinde cinayete kurban gitti.

Polis, Ekvador'un Pasifik sahilinde uyuşturucu kaçakçılığının önde gelen merkezlerinden biri olan Manabi'de 2024 yılında şiddet olaylarında artış yaşandığını ve organize suçla bağlantılı birçok suçun görüldüğünü söyledi.

Hükümet, buna karşı polis ve ordu güçlerini bölgeye göndererek çatışma bölgelerindeki suç gruplarını hedef alıyor. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ocak ayında ülkede "silahlı iç çatışma" hali ilan ederek 22 suç örgütünü "terör" listesine almıştı.