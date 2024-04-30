Ekvador'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Polis Eğitimi tamamlandı - Son Dakika
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Ekvador'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Polis Eğitimi tamamlandı

Ekvador\'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Polis Eğitimi tamamlandı

TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi kapsamında, Ekvador Polis Teşkilatı mensuplarına terörle mücadele temel eğitimi verildi. Programda, katılımcılara terörle mücadele konusunda uluslararası standartlara erişebilmek için teorik ve pratik eğitimler verildi ve sertifikaları takdim edildi. TİKA'nın kurucu bir rol üstlendiği bu eğitimler, Türkiye'nin deneyimlerini paylaşma ve uluslararası tecrübe paylaşımının terörle mücadelede önemini vurgulama amacını taşıyor.

30.04.2024 05:57
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Ekvador'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Polis Eğitimi" tamamlandı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA ile Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında, Ekvador Polis Teşkilatı mensuplarına terörle mücadele temel eğitimi verildi.

Başkent Kito'da düzenlenen programda, terörle mücadele konusunda uluslararası standartlara erişebilmek için teorik ve pratik eğitim alan katılımcılara sertifikaları verildi.

Programa Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Başak Yalçın, Ekvador Polis Teşkilatı Uyuşturucuyla Mücadele Araştırmaları Ulusal Direktörü General William Villaroel, TİKA Bogota Program Koordinasyon Ofisi görevlileri ve Ekvador Polis Teşkilatı yetkilileri katıldı.

Yalçın buradaki konuşmasında, verilen eğitimler vesilesiyle farklı tecrübeleri paylaşmanın her iki taraf için de zenginleştirici olduğunu belirterek, Ekvador'da ilk kez polis eğitiminin gerçekleştirilmesinde TİKA'nın kurucu bir rol üstlendiğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerini Ekvador'da ağırlamaktan onur duyduklarını dile getiren Yalçın, TİKA'ya teşekkür etti.

General Villaroel ise Ekvador'da günlük hayatı olumsuz etkileyen terör olaylarına değinerek, uluslararası tecrübe paylaşımlarının terörle mücadelede önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin toplumsal suçlar ve terörle mücadeledeki deneyimine vurgu yapan Villaroel, Emniyet Genel Müdürlüğü ve programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen TİKA ile Büyükelçi Yalçın'a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekvador'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Polis Eğitimi tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekvador'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Polis Eğitimi tamamlandı - Son Dakika
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